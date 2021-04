Prebytok bežného účtu eurozóny vo februári klesol

Frankfurt nad Mohanom 19. apríla (TASR) - Prebytok bežného účtu eurozóny vo februári 2021 klesol v dôsledku nižšieho prebytku v obchode s tovarom aj so službami. Informovala o tom v pondelok Európska centrálna banka (ECB).



Podľa najnovších údajov ECB sa prebytok bežného účtu euroregiónu po úprave o sezónne vplyvy vo februári 2021 znížil na 25,9 miliardy eur z 34,7 miliardy eur v januári.



Neupravený prebytok bežného účtu eurozóny, naopak, stúpol na 13,3 miliardy eur z 5,6 miliardy eur v prvom mesiaci roka.



Prebytok v obchode s tovarom pritom vo februári klesol na 32 miliárd eur z 38 miliárd eur mesiac predtým a prebytok v obchode so službami sa znížil na 11 miliárd eur z 12 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci.



Ale schodok primárneho príjmu vo februári vzrástol na 2 miliardy eur z 1 miliardy eur, rovnako sa zvýšil aj deficit sekundárneho príjmu na 16 miliárd eur z 15 miliárd eur.



Za dvanásť mesiacov do konca februára 2021 dosiahol prebytok bežného účtu eurozóny 259 miliárd eur, čo predstavuje 2,3 % jej hrubého domáceho produktu (HDP). To bolo menej ako kladné saldo 263 miliárd eur alebo 2,2 % v predchádzajúcich 12 mesiacoch.