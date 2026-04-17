< sekcia Ekonomika
Prebytok bežného účtu eurozóny vo februári medziročne vzrástol
Zlepšenie platobnej bilancie eurozóny bolo výsledkom zvýšenia prebytku v obchode so službami na 8,6 miliardy eur zo sumy 4,7 miliardy eur.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 17. apríla (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny sa vo februári zvýšil na 21,1 miliardy eur z úrovne 18,1 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnila Európska centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zlepšenie platobnej bilancie eurozóny bolo výsledkom zvýšenia prebytku v obchode so službami na 8,6 miliardy eur zo sumy 4,7 miliardy eur. Účet primárnych príjmov sa zároveň stal vyrovnaný po tom, ako bol vo februári minulého roka v deficite 7,7 miliardy eur.
Prebytok eurozóny v obchode s tovarmi sa však vo februári medziročne znížil na 29,1 miliardy eur z úrovne 36,4 miliardy eur. Okrem toho sa prehĺbil deficit účtu sekundárnych príjmov, a to na 16,6 miliardy eur zo sumy 15,4 miliardy eur.
