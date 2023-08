Prebytok bežného účtu eurozóny vzrástol na takmer dvojročné maximum

Frankfurt nad Mohanom 22. augusta (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny vzrástol na najvyššiu úroveň za takmer dva roky, k čomu prispel vyšší export a, naopak, nižší dovoz tovarov. Uviedla to v utorok Európska centrálna banka (ECB). Informoval o tom portál tradingeconomics.



Eurozóna zaznamenala v júni neupravený prebytok bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 36,8 miliardy eur, čo predstavuje najvyšší prebytok od septembra 2021. Na porovnanie, v máji zaznamenala eurozóna v tomto prípade deficit na úrovni 12,5 miliardy eur a pred rokom 4,4 miliardy eur. Upravený prebytok dosiahol 35,8 miliardy eur, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci to bolo 7,9 miliardy eur.



Pod najvyšší neupravený prebytok bežného účtu za takmer dva roky sa podpísal najmä obchod s tovarom. Ten dosiahol prebytok 42,7 miliardy eur, zatiaľ čo v júni pred rokom vykázal schodok 8 miliárd eur. Okrem toho klesol deficit na účte sekundárnych príjmov z 15,7 miliardy eur pred rokom na približne 12,5 miliardy eur.



Na druhej strane, účet primárnych príjmov skĺzol do deficitu zhruba 5,6 miliardy eur. V júni minulého roka vykázal prebytok 0,4 miliardy eur. Bilancia služieb bola opäť v prebytku, ten však klesol, a to z 18,9 miliardy eur pred rokom na 12,1 miliardy eur.



Za 1. polrok tohto roka zaznamenala eurozóna prebytok bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 59,5 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka vykázala schodok 42,1 miliardy eur.