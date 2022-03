Prebytok bežného účtu eurozóny zostal v januári nezmenený

Frankfurt nad Mohanom 22. marca (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v januári stagnoval. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v utorok zverejnila Európska centrálna banka (ECB).



Podľa banky prebytok bežného účtu euroregiónu zostal v januári 2022 stabilný, na decembrovej úrovni 23 miliárd eur.



V rovnakom mesiaci minulého roka bol však vyšší a dosiahol 38 miliárd eur. Ekonómovia pritom očakávali, že sa prebytok v januári zvýši na 24,3 miliardy eur.



ECB ďalej uviedla, že prebytok v obchode s tovarom v januári vzrástol na 14 miliárd eur z decembrových 11 miliárd eur, ale zároveň sa prebytok bilancie služieb znížil na 16 miliárd eur z 18 miliárd eur.



Primárne príjmy v januári klesli tiež, a to na 6 miliárd eur zo 7 miliárd eur mesiac predtým a znížil sa aj deficit sekundárnych príjmov na 13 miliárd eur zo 14 miliárd eur.



Za 12 mesiacov do konca januára 2022 dosiahol prebytok bežného účtu eurozóny 294 miliárd eur, čo predstavuje 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je lepší výsledok ako prebytok 247 miliárd eur alebo 2,2 % rok predtým.



Bežný účet platobnej bilancie eurozóny je najkomplexnejším ukazovateľom jej obchodnej aktivity, pretože pokrýva nielen obchod s tovarom a službami, ale aj investičné toky medzi menovou úniou a inými krajinami.