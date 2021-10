Prebytok bežného účtu Fínska v auguste klesol tretí mesiac po sebe

Helsinki 13. októbra (TASR) - Bežný účet platobnej bilancie Fínska zotrval v auguste v prebytku, štvrtý mesiac po sebe, prebytok však zaznamenal pokles. Vývoj na bežnom účte ovplyvnil obchod s tovarom, ako aj bilancia služieb, keď v prípade bilancie služieb sa schodok prehĺbil a obchod s tovarom skĺzol z prebytku do deficitu. Informoval o tom v stredu fínsky štatistický úrad.



Podľa úradu zaznamenal bežný účet platobnej bilancie Fínska v auguste prebytok 390 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 430 miliónov eur. Pozitívne sa vyvíjal iba účet primárnych príjmov, kde sa zvýšil prebytok zo 659 miliónov eur pred rokom na 842 miliónov eur.



Schodok v bilancii služieb vzrástol zo 176 miliónov eur v auguste 2020 na 244 miliónov eur a deficit na účte sekundárnych príjmov sa zvýšil zo 164 miliónov na 207 miliónov eur. Navyše v obchode s tovarom zaznamenalo Fínsko mierny deficit 1 milión eur, pred rokom však bola táto oblasť v prebytku na úrovni 111 miliónov eur.



Prebytok bežného účtu klesol aj v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v júli dosiahol 561 miliónov eur. Aj v tomto prípade obchod s tovarom skĺzol do deficitu a schodok v bilancii služieb sa prehĺbil.