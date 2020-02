Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny vzrástol

Frankfurt nad Mohanom 19. februára (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny sa v závere minulého roka zvýšil. Mierny rast zaznamenal aj za celý rok 2019. Ukázali to v stredu zverejnené predbežné údaje Európskej centrálnej banky (ECB).



Prebytok na bežnom účte platobnej bilancie eurozóny dosiahol v decembri podľa ECB vyše 33 miliárd eur oproti 32 miliardám eur v predchádzajúcom mesiaci. Výrazne sa pod to podpísal najmä prebytok v obchode s tovarom, ktorý dosiahol 31 miliárd eur.



Za celý rok 2019 zaznamenal bežný účet platobnej bilancie eurozóny podľa predbežných údajov ECB prebytok 362 miliárd eur, čo predstavuje 3,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) menového bloku. Na porovnanie, v roku 2018 predstavoval prebytok bežného účtu eurozóny 359 miliárd eur. Aj v tomto prípade to znamenalo 3,1 % HDP eurozóny.