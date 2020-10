Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Grécka prudko klesol

Atény 21. októbra (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Grécka zaznamenal v auguste prudký pokles. Dôvodom je výrazné zhoršenie v bilancii služieb. Uviedla to v stredu grécka centrálna banka.



Podľa centrálnej banky dosiahol prebytok bežného účtu Grécka v auguste 80 miliónov eur. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka predstavoval prebytok 1,8 miliardy eur.



V bilancii služieb síce krajina zaznamenala prebytok, ten však prudko klesol. Podpísal sa pod to prepad príjmov z cestovného ruchu v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Lepšie výsledky v iných segmentoch ako obchod s tovarom či vývoj na účtoch primárnych a sekundárnych príjmov kompenzovali tento výpadok iba čiastočne.



Obchod s tovarom zaznamenal v auguste opätovne deficit, a to na úrovni 468 miliónov eur. V porovnaní s augustom minulého roka sa však schodok znížil, najmä vďaka nižšiemu deficitu v obchode s ropou, čo umožnili nižšie ceny komodity.