Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v januári klesol

Frankfurt nad Mohanom 22. marca (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zaznamenal na začiatku tohto roka pokles. Informovala o tom v pondelok Európska centrálna banka (ECB).



Podľa údajov ECB dosiahol prebytok bežného účtu platobnej bilancie menového bloku v januári 30 miliárd eur. V poslednom mesiaci minulého roka predstavoval 37 miliárd eur. V obchode s tovarom a so službami sa prebytok zvýšil, naopak, zhoršila sa situácia na účte primárnych aj sekundárnych príjmov.



Obchod s tovarom vykázal v januári prebytok na úrovni 39 miliárd eur oproti 38 miliardám eur v decembri. Zvýšil sa aj prebytok v bilancii služieb, a to z 11 miliárd na 12 miliárd eur.



Na účte primárnych príjmov však došlo k zmene, keď v porovnaní s decembrovým prebytkom na úrovni 1 miliardy eur zaznamenal v januári deficit v hodnote 4 miliárd eur. Navyše deficit na účte sekundárnych príjmov sa prehĺbil zo 14 miliárd na 17 miliárd eur.



Za 12 mesiacov do konca januára dosiahol prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny 263 miliárd eur, čo predstavuje 2,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). V porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom to znamená rast o 1 miliardu eur.