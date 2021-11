Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v septembri vzrástol

Frankfurt nad Mohanom 19. novembra (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zaznamenal v septembri rast na takmer 19 miliárd eur, keď pokles prebytku v obchode s tovarom kompenzoval výrazný obrat v bilancii služieb. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje Európskej centrálnej banky (ECB).



Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny dosiahol v septembri 18,7 miliardy eur oproti augustovému prebytku na úrovni 17,1 miliardy eur. Údaje za august boli pritom revidované výrazne smerom nahor.



Prebytok v obchode s tovarom klesol v septembri na zhruba 16 miliárd z približne 19 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci. Naopak, v bilancii služieb sa eurozóna vrátila k prebytku na úrovni 10 miliárd eur, zatiaľ čo v auguste vykázala deficit na úrovni 1 miliardy eur.



Navyše, prebytok na účte primárnych príjmov vzrástol z 5 miliárd eur v auguste na približne 7 miliárd eur. Výrazne sa však zvýšil schodok na účte sekundárnych príjmov. Dosiahol 15 miliárd eur, zatiaľ čo v auguste to bolo 6 miliárd eur.



Za 12 mesiacov do konca septembra dosiahol prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny 320 miliárd eur. To znamená 2,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). V rovnakom období minulého roka predstavoval 172 miliárd eur alebo 1,5 % HDP.