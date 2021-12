Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny sa v októbri nemenil

Frankfurt nad Mohanom 20. decembra (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zotrval v októbri na nezmenenej úrovni. Uviedla to v pondelok Európska centrálna banka (ECB).



Prebytok bežného účtu platobnej bilancie menovej únie dosiahol v októbri 18 miliárd eur, informovala ECB. To je rovnaká hodnota ako v predchádzajúcom mesiaci.



Pod stagnáciu sa podpísali pokles prebytku v obchode s tovarom a prebytku na účte primárnych príjmov, zatiaľ čo prebytok v bilancii služieb zaznamenal výrazný rast. Navyše, deficit na účte sekundárnych príjmov sa nemenil.



Za 12 mesiacov do konca októbra predstavoval prebytok bežného účtu 311 miliárd eur, čo predstavuje 2,6 % hrubého domáceho produktu (HDP). Za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka zaznamenal prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny 186 miliárd eur alebo 1,6 % HDP.