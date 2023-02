Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Ruska v januári prudko klesol

Moskva 9. februára (TASR) - Pokles exportu na začiatku roka viedol k výraznému zníženiu prebytku na bežnom účte platobnej bilancie Ruska. Uviedla to vo štvrtok ruská centrálna banka, podľa ktorej sa prebytok znížil o takmer 60 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V minulom roku dosiahol prebytok na ruskom bežnom účte rekordnú hodnotu, keď ho ovplyvnil prudký pokles dovozu po zavedení západných sankcií a na druhej strane vysoké príjmy z vývozu ropy a plynu. Rusko zaznamenalo za rok 2022 prebytok na bežnom účte 227,4 miliardy USD (211,12 miliardy eur), čo oproti roku 2021 predstavuje zvýšenie o 86 %.



V prvom mesiaci tohto roka sa však príjmy z exportu znížili medziročne o vyše 35 %, pričom príjmy z exportu samotných energií klesli o 46,4 %. V rovnakom období sa zvýšili štátne výdavky, čo ruský federálny rozpočet stlačilo do deficitu v prepočte 24,2 miliardy USD.



Prebytok bežného účtu platobnej bilancie dosiahol v januári podľa centrálnej banky približne 8 miliárd USD. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 58,2 %.



(1 EUR = 1,0771 USD)