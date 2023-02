Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v decembri vzrástol

Frankfurt nad Mohanom 17. februára (TASR) - Prebytok na bežnom účte platobnej bilancie eurozóny zaznamenal v poslednom mesiaci minulého roka rast, k čomu prispel do veľkej miery vývoj na primárnom účte a čiastočne aj na sekundárnom účte, na ktorom sa deficit z predchádzajúceho mesiaca znížil. Informoval o tom server RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje Európskej centrálnej banky (ECB).



Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny dosiahol v decembri 16 miliárd eur. To je o 3 miliardy eur viac než v predchádzajúcom mesiaci.



Obchod s tovarom sa v medzimesačnom porovnaní prakticky nemenil a udržal sa v prebytku zhruba 8 miliárd eur. Horšie sa vyvíjala oblasť služieb, kde prebytok z novembrovej úrovne 18 miliárd eur klesol na 14 miliárd eur.



Celkovú situáciu bežného účtu vylepšili primárne príjmy, v rámci ktorých vzrástol prebytok o 5 miliárd eur. Navyše, deficit v oblasti sekundárnych príjmov klesol, a to o 2 miliardy eur na 13 miliárd eur.



Za celý rok 2022 zaznamenala eurozóna deficit bežného účtu platobnej bilancie, a to na úrovni 106 miliárd eur. To predstavuje 0,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny.



Na porovnanie, v roku 2021 vykázala eurozóna prebytok bežného účtu platobnej bilancie 282 miliárd eur, alebo 2,3 % HDP. Pod výrazný obrat sa podpísal obchod s tovarom, ktorý v roku 2021 zaznamenal prebytok 287 miliárd eur, v minulom roku však už bol v deficite na úrovni 60 miliárd eur. Navyše, prebytok na účte primárnych príjmov sa prepadol zo 63 miliárd eur v roku 2021 na iba 7 miliárd eur.