Prebytok bežného účtu platobnej bilancie EÚ v 3. štvrťroku klesol

Luxemburg 13. januára (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Európskej únie zaznamenal v 3. štvrťroku minulého roka medzikvartálny pokles o viac než 30 miliárd eur. Vývoj na bežnom účte ovplyvnili najmä obchod s tovarom a so službami. V obidvoch prípadoch sa prebytok výrazne znížil. TASR o tom informuje na základe údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat.



Prebytok bežného účtu platobnej bilancie EÚ upravený o sezónne vplyvy dosiahol v 3. kvartáli minulého roka 106,1 miliardy eur, čo predstavuje 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Na porovnanie, v 2. štvrťroku vykázal bežný účet prebytok 136,2 miliardy eur (3,1 % HDP). Medziročne sa však prebytok zvýšil, keď v 3. kvartáli predchádzajúceho roka dosiahol 99,4 miliardy eur (2,3 % HDP).



Za medzikvartálnym poklesom prebytku bežného účtu platobnej bilancie EÚ bol do veľkej miery obchod s tovarom a v ešte väčšej miere služby. Prebytok v obchode s tovarom dosiahol v 3. štvrťroku 86,2 miliardy eur, zatiaľ čo kvartál predtým to bolo 99,9 miliardy eur. V prípade bilancie služieb sa prebytok znížil zhruba o 19 miliárd eur, keď v 3. štvrťroku dosiahol 35,7 miliardy eur, zatiaľ čo v 2. kvartáli 54,8 miliardy eur.



Na druhej strane, prebytok účtu primárnych príjmov sa mierne zvýšil z 10,1 miliardy na 10,9 miliardy eur a deficit na účte sekundárnych príjmov klesol. V 2. štvrťroku dosiahol 28,6 miliardy eur, v 3. kvartáli potom 26,7 miliardy eur.