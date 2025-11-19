< sekcia Ekonomika
Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v septembri vzrástol
Prebytok bežného účtu po úprave o sezónne vplyvy a počet pracovných dní dosiahol v septembri 23 miliárd eur. V auguste predstavoval 22 miliárd eur.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. novembra (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zaznamenal v septembri oproti predchádzajúcemu mesiacu mierny rast. Prispel k tomu najmä obchod s tovarom, ktorý vykázal rast prebytku a vykompenzoval tak pokles prebytku v bilancii služieb. Informovala o tom Európska centrálna banka (ECB).
Podporil ho rast prebytku v obchode s tovarom. Ten sa v septembri medzimesačne zvýšil o päť miliárd na 30 miliárd eur. Kompenzoval tak pokles prebytku v bilancii služieb o dve miliardy eur.
Účty primárnych aj sekundárnych príjmov vykázali v septembri deficit, pričom v obidvoch prípadoch sa schodok zvýšil. Deficit na účte primárnych príjmov vzrástol z jednej miliardy na tri miliardy eur a deficit na účte sekundárnych príjmov sa zvýšil zo 16 miliárd na 17 miliárd eur.
