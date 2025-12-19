Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
< sekcia Ekonomika

Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny vzrástol

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Prebytok bežného účtu platobnej bilancie menovej únie dosiahol v októbri 25,7 miliardy eur.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. decembra (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny vzrástol v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu o viac než dve miliardy eur, pričom dosiahol trojmesačné maximum. Uviedla to v piatok Európska centrálna banka (ECB), ktorej údaje zverejnil portál RTTNews.

Prebytok bežného účtu platobnej bilancie menovej únie dosiahol v októbri 25,7 miliardy eur. V septembri predstavoval 23,6 miliardy eur. To je najvyšší prebytok bežného účtu od júla, v ktorom dosiahol 28,8 miliardy eur.

Za rastom prebytku je najmä vývoj v bilancii služieb, kde prebytok zaznamenal rast. Okrem toho klesol deficit na účte primárnych príjmov.

Prebytok v bilancii služieb dosiahol v októbri približne 13 miliárd eur, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci predstavoval zhruba 12 miliárd eur. Zároveň o jednu miliardu eur klesol deficit na účte primárnych príjmov.

Naopak, deficit na účte sekundárnych príjmov sa nemenil a zotrval na úrovni 16 miliárd eur. Okrem toho približne o jednu miliardu eur klesol prebytok v obchode s tovarom.
.

Neprehliadnite

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

Lídri EÚ odsúdili všetky nedávne hybridné útoky proti členským štátom

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?