Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny vzrástol
Prebytok bežného účtu platobnej bilancie menovej únie dosiahol v októbri 25,7 miliardy eur.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. decembra (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny vzrástol v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu o viac než dve miliardy eur, pričom dosiahol trojmesačné maximum. Uviedla to v piatok Európska centrálna banka (ECB), ktorej údaje zverejnil portál RTTNews.
Prebytok bežného účtu platobnej bilancie menovej únie dosiahol v októbri 25,7 miliardy eur. V septembri predstavoval 23,6 miliardy eur. To je najvyšší prebytok bežného účtu od júla, v ktorom dosiahol 28,8 miliardy eur.
Za rastom prebytku je najmä vývoj v bilancii služieb, kde prebytok zaznamenal rast. Okrem toho klesol deficit na účte primárnych príjmov.
Prebytok v bilancii služieb dosiahol v októbri približne 13 miliárd eur, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci predstavoval zhruba 12 miliárd eur. Zároveň o jednu miliardu eur klesol deficit na účte primárnych príjmov.
Naopak, deficit na účte sekundárnych príjmov sa nemenil a zotrval na úrovni 16 miliárd eur. Okrem toho približne o jednu miliardu eur klesol prebytok v obchode s tovarom.
