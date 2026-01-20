< sekcia Ekonomika
Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny sa prepadol
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 20. januára (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zaznamenal v novembri oproti predchádzajúcemu mesiacu prepad na tretinovú hodnotu. Vývoj na bežnom účte výrazne ovplyvnili obchod s tovarom a účet primárnych príjmov. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje Európskej centrálnej banky (ECB).
Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny upravený o sezónne vplyvy a počet pracovných dní dosiahol v novembri 9 miliárd eur. To je prudký pokles v porovnaní s októbrom, v ktorom prebytok zaznamenal 27 miliárd eur. Výrazný pokles zaznamenal aj v medziročnom porovnaní, keď v novembri predchádzajúceho roka dosiahol prebytok 23 miliárd eur.
Najvýraznejšie sa pod nepriaznivý vývoj na bežnom účte platobnej bilancie podieľal obchod s tovarom. Jeho prebytok dosiahol 24 miliárd eur, čo oproti októbru predstavuje pokles o 9 miliárd eur. Klesol aj prebytok v bilancii služieb, avšak miernejším tempom. V októbri dosiahol 13 miliárd eur, v novembri 12 miliárd eur.
Okrem obchodu s tovarom prudko skresal prebytok bežného účtu aj účet primárnych príjmov. Ten pokračoval v deficite, pričom deficit sa prehĺbil z 3 miliárd eur v októbri na novembrových 12 miliárd eur.
Jediným segmentom, ktorý vykázal zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, bol účet sekundárnych príjmov. Zatiaľ čo v októbri vykázal tento účet deficit na úrovni 16 miliárd eur, v novembri dosiahol schodok 15 miliárd eur.
Za 12 mesiacov do konca novembra zaznamenala eurozóna prebytok bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 267 miliárd eur, čo predstavuje 1,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Na porovnanie, za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka to bolo 414 miliárd eur alebo 2,7 % HDP.
