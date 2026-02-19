< sekcia Ekonomika
Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny vzrástol
Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny dosiahol v decembri minulého roka 15 miliárd eur. To je o 6 miliárd eur viac než v predchádzajúcom mesiaci, uviedla ECB.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. februára (TASR) - Eurozóna vykázala prebytok bežného účtu platobnej bilancie aj v poslednom mesiaci minulého roka, navyše, prudko vzrástol. Čiastočne k tomu prispel vývoj v oblasti služieb, najmä však vývoj na účte primárnych príjmov, ktorý zaznamenal výrazný pokles deficitu. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje Európskej centrálnej banky (ECB).
Prebytok v obchode s tovarom klesol z 24 miliárd na 20 miliárd eur, naopak, zvýšil sa prebytok v bilancii služieb. Ten v porovnaní s novembrom vzrástol o dve miliardy eur.
Ešte výraznejšie podporil bežný účet platobnej bilancie účet primárnych príjmov. Ten síce opäť vykázal deficit, avšak omnoho nižší než v novembri. V porovnaní s 11. mesiacom roka klesol schodok na účte primárnych príjmov v decembri o 9 miliárd eur. Deficit na účte sekundárnych príjmov sa príliš nemenil a zotrval okolo 15 miliárd eur.
Za celý rok 2025 dosiahol bežný účet platobnej bilancie eurozóny prebytok 255 miliárd eur, čo znamená 1,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) menovej únie. Za predchádzajúci rok zaznamenala eurozóna prebytok bežného účtu na úrovni 407 miliárd eur, alebo 2,7 % HDP.
