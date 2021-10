Prebytok bežného účtu Ruska dosiahol v 3. kvartáli rekord

Moskva 11. októbra (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Ruska v 3. štvrťroku 2O21 vzrástol a dosiahol rekordnú úroveň, najvyššiu v histórii záznamov. Ukázali to v pondelok predbežné údaje z Moskvy.



Konkrétne sa prebytok ruského bežného účtu za tri mesiace do konca septembra 2021 vyšplhal na 40,8 miliardy USD (35,25 miliardy eur) z 3,9 miliardy USD v rovnakom období minulého roka.



To bol najväčší prebytok bežného účtu od začiatku dostupných záznamov v roku 1994. Prispel k tomu prudký nárast prebytku v obchode s tovarom na 56,8 miliardy USD z vlaňajších 18,8 miliardy USD, pričom vývoz vyskočil o 70,8 % na 134,9 miliardy USD, a to vďaka vyšším príjmom z predaja ropy (o 81,9 %), ropných produktov (104,7 %) a zemného plynu (152,9 %).



Dovoz pritom v 3. kvartáli stúpol oveľa menej ako vývoz, a to o 29,7 % na 78,1 miliardy USD.



Ale zároveň sa deficit služieb zvýšil na 4,6 miliardy USD z 3,6 miliardy USD pred rokom a aj deficit investičných výnosov mierne stúpol na 9,6 miliardy USD z minuloročných 9,5 miliardy USD.



Aj schodok sekundárneho príjmu v sledovanom období vzrástol na 1,8 miliardy USD z 1,6 miliardy USD pred rokom.



Za prvých deväť mesiacov roku 2021 sa prebytok bežného účtu Ruska zvýšil na 82,2 miliardy USD z 29 miliárd USD v rovnakom období minulého roka.