Prebytok bežného účtu Švajčiarska prudko klesol, dôvodom je zlato
24. septembra
Bern 24. septembra (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Švajčiarska sa v 2. kvartáli prepadol v medziročnom porovnaní o 60 %. Dôvodom sú obrovské výkyvy v exporte zlata spôsobené nepredvídateľnou obchodnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Švajčiarsko je svetovým centrom v oblasti rafinácie zlata, pričom krajina spracováva približne tretinu celosvetovej produkcie. Na začiatku roka zaznamenalo podobne ako Británia prudký rast exportu do USA, keď sa trh obával uvalenia ciel na dovoz zlata zo strany Washingtonu. USA však neskôr zlato zo svojich rozsiahlych ciel oznámených v apríli vyňali, čo viedlo zasa k vývozu časti zlata z USA do Švajčiarska a Británie.
Výsledkom bolo, že prebytok bežného účtu platobnej bilancie Švajčiarska klesol v období od apríla do konca júna na 10 miliárd švajčiarskych frankov (10,70 miliardy eur) z 25 miliárd CHF v 2. kvartáli 2024, uviedla švajčiarska centrálna banka (SNB). „Príjmy aj výdavky spojené s obchodom so zlatom zaznamenali v danom období výrazný rast, avšak rast výdavkov bol v porovnaní s príjmami podstatne vyšší,“ dodala SNB.
Výrazný pokles prebytku na bežnom účte v 2. kvartáli však nie je dôvodom na znepokojovanie sa, povedal ekonóm banky UBS Maxime Botteron. Podľa neho je dôležitejší dlhodobejší vývoj. „Na začiatku roka sme zaznamenali výraznejšie otrasy, najmä v súvislosti s obchodom so zlatom, keď dopyt v 1. kvartáli zvýšila neistota okolo amerických dovozných ciel,“ povedal. „V súčasnosti sa však situácia podľa všetkého stabilizuje, takže zlato by v nasledujúcom období nemalo byť rozhodujúcim faktorom,“ dodal Botteron.
(1 EUR = 0,9344 CHF)
Dôvera švajčiarskych investorov mierne stúpa z najnižšej úrovne od roku 2022
Švajčiarskym investorom sa v septembri zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku oproti augustu mierne stúpla z najnižšej úrovne od roku 2022. Ukázali to v stredu výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Konkrétne, kľúčový index dôvery švajčiarskych investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v septembri 2025 vzrástol o 7,4 bodu na -46,4 z -53,8 bodu v auguste. To je oveľa slabší výsledok ako -8,8 v septembri predchádzajúceho roka 2024.
Nálada medzi investormi zostáva utlmená po zavedení ciel v USA v auguste vo výške 39 % na švajčiarsky vývoz. To je veľká rana pre ekonomiku, keďže do USA smeruje približne 17 % exportu zo Švajčiarska.
Prieskum ďalej odhalil, že čiastkový index súčasných podmienok v ekonomike v septembri vzrástol na 3,6 bodu z 0 bodov pred mesiacom. No zároveň, takmer polovica opýtaných analytikov neočakáva v nasledujúcich šiestich mesiacoch žiadnu zmenu v ekonomických podmienkach Švajčiarska.
Dlhodobejšie očakávania hospodárskeho rastu sa tiež zhoršili. Zatiaľ čo v marci a júni analytici väčšinou očakávali rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 1 až 2 % v nasledujúcich troch až piatich rokoch, septembrový prieskum ukázal, že väčšina z nich teraz predpovedá zvýšenie HDP o 0 % až 1 %. Tento posun zdôrazňuje obavy, že rastová trajektória Švajčiarska sa spomaľuje v dôsledku obchodných problémov a slabšieho globálneho dopytu.
