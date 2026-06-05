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Prebytok bežného účtu Švédska klesol najnižšie za vyše dva roky
Deficit v obchode so službami sa medziročne prehĺbil na 31,3 miliardy SEK z úrovne 27 miliárd SEK, keďže dovoz služieb oproti prvému kvartálu minulého roka vzrástol o 19,3 miliardy SEK.
Autor TASR
Štokholm 5. júna (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Švédska v prvom kvartáli tohto roka klesol na 93,9 miliardy švédskych korún (8,63 miliardy eur) z úrovne 131,3 miliardy SEK v rovnakom štvrťroku vlaňajška. Išlo o najmenší kvartálny prebytok od záverečného štvrťroka 2023. Pokles prebytku spôsobil vyšší dovoz služieb a nižšie výnosy z investícií v zahraničí. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil švédsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Deficit v obchode so službami sa medziročne prehĺbil na 31,3 miliardy SEK z úrovne 27 miliárd SEK, keďže dovoz služieb oproti prvému kvartálu minulého roka vzrástol o 19,3 miliardy SEK. Prebytok účtu primárnych príjmov sa znížil na 68,1 miliardy SEK zo sumy 90,7 miliardy SEK, čo bolo odzrkadlením poklesu výnosov z investícií v zahraničí.
Prebytok Švédska v obchode s tovarmi tiež klesol, a to na 88,8 miliardy SEK z úrovne 102,9 miliardy SEK, keďže vývoz tovarov sa znížil o 16,6 miliardy SEK. Deficit účtu sekundárnych príjmov sa však zmenšil na 31,6 miliardy SEK zo sumy 35,3 miliardy SEK.
(1 EUR = 10,8803 SEK)
Deficit v obchode so službami sa medziročne prehĺbil na 31,3 miliardy SEK z úrovne 27 miliárd SEK, keďže dovoz služieb oproti prvému kvartálu minulého roka vzrástol o 19,3 miliardy SEK. Prebytok účtu primárnych príjmov sa znížil na 68,1 miliardy SEK zo sumy 90,7 miliardy SEK, čo bolo odzrkadlením poklesu výnosov z investícií v zahraničí.
Prebytok Švédska v obchode s tovarmi tiež klesol, a to na 88,8 miliardy SEK z úrovne 102,9 miliardy SEK, keďže vývoz tovarov sa znížil o 16,6 miliardy SEK. Deficit účtu sekundárnych príjmov sa však zmenšil na 31,6 miliardy SEK zo sumy 35,3 miliardy SEK.
(1 EUR = 10,8803 SEK)