Prebytok českého zahraničného obchodu sa v novembri oslabil
Podľa neupravených údajov sa obchodný prebytok krajiny v novembri zmenšil na 16,2 miliardy Kč (670 miliónov eur) zo sumy 21,2 miliardy Kč v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.
Autor TASR
Praha 6. januára (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Českej republiky sa v novembri medziročne znížil, keďže vývoz klesol rýchlejšie ako dovoz. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil Český štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa neupravených údajov sa obchodný prebytok krajiny v novembri zmenšil na 16,2 miliardy Kč (670 miliónov eur) zo sumy 21,2 miliardy Kč v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. V októbri bol prebytok českého zahraničného obchodu v objeme 27,7 miliardy Kč.
Český export v novembri medziročne klesol o 4,6 % po októbrovom oslabení o 0,6 %. Import sa takisto medziročne znížil, ale len o 3,6 % po oslabení o 3,8 % v predošlom mesiaci. Mesačne vývoz podľa sezónne upravených údajov vzrástol o 1,8 % a dovoz sa zvýšil o 5 %.
(1 EUR = 24,195 CZK)
