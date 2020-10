Prebytok eurozóny sa v auguste zvýšil pre väčší pokles importu

Luxemburg 16. októbra (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny sa v auguste 2020 mierne zvýšil. Dôvodom bol väčší pokles importu ako exportu. Augustové výsledky však signalizujú, že pandémia ochorenia COVID-19 má stále veľký vplyv na medzinárodný obchod s tovarom. Vyplýva to z najnovších údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa prvého odhadu Eurostatu sa hodnota exportu tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v auguste 2020 medziročne znížila o 12,2 % na 156,3 miliardy eur. Zároveň import klesol o 13,5 % na 141,6 miliardy eur. Výsledkom bolo, že eurozóna zaznamenala v auguste 2020 prebytok v obchode s tovarom na úrovni 14,7 miliardy eur, ktorý bol o niečo vyšší ako kladné saldo 14,4 miliardy eur v auguste 2019. Obchod v rámci eurozóny pritom v auguste klesol o 4,6 % na 129,2 miliardy eur.



Za osem mesiacov od januára do konca augusta 2020 sa vývoz tovaru z eurozóny znížil o 12,4 % na 1,3556 bilióna eur a dovoz klesol o 13,1 % na 1,2287 bilióna eur. Eurozóna tak zaznamenala prebytok vo výške 127 miliárd eur po prebytku 133,7 miliardy eur v období január - august 2019. Obchod v rámci eurozóny za prvých osem mesiacov klesol o 12,3 % na 1,15 bilióna eur.



V celej Európskej únii (EÚ) sa podľa prvého odhadu vývoz v auguste 2020 znížil o 14 % na 139,7 miliardy eur a dovoz o 15,6 % na 128,3 miliardy eur. EÚ tak vykázala prebytok v obchode s tovarom na úrovni 11,3 miliardy eur, čo bolo viac ako 10,6 miliardy eur pred rokom. Obchod v rámci EÚ klesol v auguste 2020 o 4,2 % na 208,8 miliardy eur.



V januári až auguste 2020 sa vývoz tovaru mimo EÚ znížil o 12,4 % na 1,2299 bilióna eur a dovoz o 13,4 % na 1,1188 bilióna eur. EÚ zaznamenala v sledovanom období prebytok vo výške 111,1 miliardy eur, ktorý bol však menší ako vlaňajšie kladné saldo 112,3 miliardy eur. Obchod v rámci EÚ klesol o 11,2 % na 1,81 bilióna eur.



V období január - august bola Čína hlavným partnerom EÚ. Nárast dovozu z tejto ázijskej krajiny do európskeho bloku totiž stúpol o 4,4 % a vývoz sa znížil o 1,1 %. V prípade USA zaznamenali výrazný pokles dovoz (-11,9 %) aj vývoz (-10,7 %).