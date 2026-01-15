< sekcia Ekonomika
Prebytok eurozóny v obchode s tovarmi sa v novembri zmenšil
Zníženie obchodného prebytku bolo spôsobené poklesom takmer vo všetkých kategóriách tovarov. Len čiastočne to kompenzovalo zlepšenie obchodu s energiami.
Autor TASR
Brusel 15. januára (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny vlani v novembri klesol, keďže oslabenie vývozu tovarov bolo výraznejšie ako pokles ich dovozu. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Obchodný prebytok sa znížil na 9,9 miliardy eur z októbrovej sumy 17,9 miliardy eur. V novembri predminulého roka bol obchodný prebytok eurozóny v objeme 15,4 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vývoz tovarov z eurozóny sa v novembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka zmenšil o 3,4 % po októbrovom raste o 0,8 %. Dovoz klesol pomalším tempom, a to o 1,3 % po poklese o 3,5 % v predchádzajúcom mesiaci.
Za obdobie január až november vykázala eurozóna obchodný prebytok v objeme 152,74 miliardy eur. V rovnakom období roku 2024 to bolo 156,8 miliardy eur.
