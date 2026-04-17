Prebytok eurozóny v obchode s tovarmi vo februári klesol
Hodnota februárového exportu tovarov z eurozóny sa medziročne zmenšila o 6,7 % na 232,4 miliardy eur. Import sa oslabil menej výrazne, a to o 2,2 % na 220,9 miliardy eur.
Autor TASR
Luxemburg 17. apríla (TASR) - Prebytok eurozóny v zahraničnom obchode s tovarmi sa vo februári znížil na sumu 11,5 miliardy eur z úrovne 23,1 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Výsledok je mierne horší v porovnaní s očakávaním analytikov, ktorí odhadovali, že prebytok klesne na 11,7 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hodnota februárového exportu tovarov z eurozóny sa medziročne zmenšila o 6,7 % na 232,4 miliardy eur. Import sa oslabil menej výrazne, a to o 2,2 % na 220,9 miliardy eur. Prudko sa zmenšil prebytok v obchode s chemickými produktmi, a to na 16,2 miliardy eur zo sumy 30,4 miliardy eur. Znížil sa aj prebytok v obchode so strojmi a vozidlami na 10,2 miliardy eur z úrovne 14,2 miliardy eur. Zmiernil sa však deficit v obchode s energiami na 20 miliárd eur z hodnoty 25,2 miliardy eur.
Od začiatku roka do záveru februára dosiahla eurozóna v obchode s tovarmi prebytok 10,6 miliardy eur. Išlo však o pokles v porovnaní s prebytkom 21,8 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.
