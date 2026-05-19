Prebytok eurozóny v zahraničnom obchode s tovarmi sa v marci prepadol
Oslabil sa vývoz eurozóny v oblasti chemikálií (- 31,9 %), strojov a vozidiel (- 2 %) a potravín a nápojov (- 1,3 %).
Autor TASR
Luxemburg 19. mája (TASR) - Prebytok eurozóny v zahraničnom obchode s tovarmi v marci výrazne klesol, a to na 7,8 miliardy eur z úrovne 34,1 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Export sa totiž zmenšil o 5,5 % na 265,3 miliardy eur a hodnota importu stúpla o 4,4 % na 257,4 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a správy, ktorú na svojej internetovej stránke v utorok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Oslabil sa vývoz eurozóny v oblasti chemikálií (- 31,9 %), strojov a vozidiel (- 2 %) a potravín a nápojov (- 1,3 %). Export do USA klesol o 38,8 %, vývoz do Číny sa znížil o 4,6 % a export do Turecka sa oslabil o 9,3 %. Zároveň eurozóna zvýšila dovoz palív a mazív (8,3 %), surovín (5,8 %) a strojov a vozidiel (6,8 %).
Prebytok celej Európskej únie v zahraničnom obchode s tovarmi sa v marci medziročne tiež prudko znížil, a to na 5,9 miliardy eur zo sumy 34 miliárd eur. Export tovarov z EÚ klesol o 8,7 % na 233,9 miliardy eur a import sa posilnil o 2,7 % na 228 miliárd eur.
