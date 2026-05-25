Prebytok hospodárenia Trenčianskeho kraja dosiahol 14,4 milióna eur
Bežný rozpočet TSK bol v minulom roku prebytkový o 21,9 milióna eur, kapitálový rozpočet schodkový o 20,7 milióna eur.
Autor TASR
Trenčín 25. mája (TASR) - Prebytok hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) dosiahol za rok 2025 sumu takmer 14,4 milióna eur. Celý prebytok presunuli do rezervného fondu kraja. Vyplýva to zo záverečného účtu TSK, ktorý v pondelok schválilo Zastupiteľstvo TSK.
TSK naplnil v roku 2025 bežné príjmy na 98,75 %, z plánovaných príjmov 227,3 milióna eur bolo plnenie bežných príjmov na úrovni 224,4 milióna eur. Z plánovaných bežných výdavkov 217,7 milióna eur vyčerpal kraj 202,4 milióna eur, čo predstavuje 92,98 %.
Rozpočtovanú sumu kapitálových príjmov vo výške 54,2 milióna eur naplnil TSK na 29,79 % s príjmami 16,1 milióna eur. Z kapitálových výdavkov rozpočtovaných na úrovni 88,1 milióna eur čerpal kraj 36,8 milióna eur (41,82 %).
Bežný rozpočet TSK bol v minulom roku prebytkový o 21,9 milióna eur, kapitálový rozpočet schodkový o 20,7 milióna eur. Prebytok rozpočtového hospodárenia TSK v objeme 1,3 milióna eur upravili o zostatok z prebytku finančných operácií (20,7 milióna eur).
Po usporiadaní zostatku finančných operácií a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie (7,2 milióna eur), ako aj po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek v rámci Úradu TSK (234.460 eur) a vylúčení nevyčerpaných návratných zdrojov financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania (213.124 eur) bol prebytok ku koncu minulého roku v objeme takmer 14,4 milióna eur.
