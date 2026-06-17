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Prebytok írskeho zahraničného obchodu v apríli prudko klesol
Znížil sa írsky vývoz do Belgicka (-57,4 %), Talianska (-27,8 %), Poľska (-22,9 %) a USA (-45,1 %).
Autor TASR
Dublin 17. júna (TASR) - Obchodný prebytok Írska sa v apríli medziročne výrazne znížil, a to na sumu 5,3 miliardy eur z úrovne 10,5 miliardy eur. Vývoz z krajiny totiž v porovnaní s aprílom minulého roka klesol o 13,2 % na 18,5 miliardy eur a zároveň, dovoz sa medziročne zväčšil o 22 % na 13,2 miliardy eur. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil írsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V apríli sa medziročne oslabil írsky export potravín a živých zvierat (-5,7 %), chemikálií a súvisiacich produktov (-34,4 %), liekov a farmaceutických výrobkov (-27,9 %) a esenciálnych olejov, parfumov a toaletných prípravkov (-11,9 %). Znížil sa írsky vývoz do Belgicka (-57,4 %), Talianska (-27,8 %), Poľska (-22,9 %) a USA (-45,1 %).
Írsky dovoz minerálnych palív, mazív a súvisiacich materiálov v apríli medziročne stúpol o 41,6 %, ropy a ropných produktov o 54 % a strojov a dopravných zariadení o 50,5 %. Vzrástol írsky dovoz z Taiwanu (506 %), USA (23 %) a Holandska (22,6 %).
Zahraničný obchod Írska za január až apríl dosiahol prebytok v objeme 18,2 miliardy eur. V rovnakom období minulého roka pritom bol v sume 61,89 miliardy eur.
V apríli sa medziročne oslabil írsky export potravín a živých zvierat (-5,7 %), chemikálií a súvisiacich produktov (-34,4 %), liekov a farmaceutických výrobkov (-27,9 %) a esenciálnych olejov, parfumov a toaletných prípravkov (-11,9 %). Znížil sa írsky vývoz do Belgicka (-57,4 %), Talianska (-27,8 %), Poľska (-22,9 %) a USA (-45,1 %).
Írsky dovoz minerálnych palív, mazív a súvisiacich materiálov v apríli medziročne stúpol o 41,6 %, ropy a ropných produktov o 54 % a strojov a dopravných zariadení o 50,5 %. Vzrástol írsky dovoz z Taiwanu (506 %), USA (23 %) a Holandska (22,6 %).
Zahraničný obchod Írska za január až apríl dosiahol prebytok v objeme 18,2 miliardy eur. V rovnakom období minulého roka pritom bol v sume 61,89 miliardy eur.