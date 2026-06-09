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Prebytok Kanady v obchode s tovarom vzrástol na viac než ročné maximum
Export sa v apríli zvýšil o 1,6 % na rekordnú hodnotu 75,16 miliardy CAD.
Autor TASR
Ottawa 9. júna (TASR) - Prebytok Kanady v obchode s tovarom vzrástol v apríli o viac než 55 % na vyše 2,7 miliardy kanadských dolárov, čo predstavuje najvyššiu hodnotu za viac než rok. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje kanadského štatistického úradu Statistics Canada.
Štatistici v utorok zverejnili, že kanadský prebytok v obchode s tovarom vzrástol v apríli medzimesačne o 55,4 % na 2,72 miliardy CAD (1,69 miliardy eur). To je najvyššia úroveň prebytku za 15 mesiacov. Čiastočne sa pod to podpísala vojna na Blízkom východe, ktorá zvýšila ceny ropy. Výsledky prekonali aj očakávania analytikov. Tí počítali s rastom prebytku na 2,57 miliardy CAD.
Na druhej strane, Statistics Canada revidoval údaje za mesiac marec mierne nadol. Pôvodne uvádzal za marec prebytok v obchode s tovarom na úrovni 1,78 miliardy CAD, teraz ho stanovil na 1,75 miliardy CAD.
Export sa v apríli zvýšil o 1,6 % na rekordnú hodnotu 75,16 miliardy CAD. V raste pokračoval vývoz energetických produktov, aj keď v porovnaní s vývojom v marci sa tempo rastu výrazne spomalilo. Tento export vzrástol v apríli o 9,7 %, v marci rast dosiahol 23,4 %.
Rast zaznamenal aj dovoz, avšak iba mierny. Aj to však stačilo na dosiahnutie nového rekordu. Zvýšil sa o 0,3 % na 72,44 miliardy CAD.
„Zlepšenie situácie v kanadskom obchode od vypuknutia vojny na Blízkom východe naznačuje, že rast obchodného prebytku by mal pokračovať aj v ďalších mesiacoch,“ povedala Ariane Curtisová, ekonómka z Capital Economics pre oblasť Severnej Ameriky.
Čo sa týka exportných trhov Kanady, naďalej im dominuje trh USA, aj keď sa kanadská vláda snaží časť tovarov pôvodne určených pre Spojené štáty presmerovať na iné trhy. Export z Kanady do USA vzrástol v apríli o 4,8 % na 51,98 miliardy CAD, čo znamená 69,2 % z celkového objemu kanadského vývozu. To je najväčší podiel od septembra minulého roka.
Dovoz z USA vzrástol iba o 1,6 % na 42,50 miliardy CAD. Výsledkom je kanadský prebytok v obchode s USA vo výške 9,48 miliardy CAD, čo predstavuje najvyšší prebytok od februára 2025.
(1 EUR = 1,6111 CAD)
Štatistici v utorok zverejnili, že kanadský prebytok v obchode s tovarom vzrástol v apríli medzimesačne o 55,4 % na 2,72 miliardy CAD (1,69 miliardy eur). To je najvyššia úroveň prebytku za 15 mesiacov. Čiastočne sa pod to podpísala vojna na Blízkom východe, ktorá zvýšila ceny ropy. Výsledky prekonali aj očakávania analytikov. Tí počítali s rastom prebytku na 2,57 miliardy CAD.
Na druhej strane, Statistics Canada revidoval údaje za mesiac marec mierne nadol. Pôvodne uvádzal za marec prebytok v obchode s tovarom na úrovni 1,78 miliardy CAD, teraz ho stanovil na 1,75 miliardy CAD.
Export sa v apríli zvýšil o 1,6 % na rekordnú hodnotu 75,16 miliardy CAD. V raste pokračoval vývoz energetických produktov, aj keď v porovnaní s vývojom v marci sa tempo rastu výrazne spomalilo. Tento export vzrástol v apríli o 9,7 %, v marci rast dosiahol 23,4 %.
Rast zaznamenal aj dovoz, avšak iba mierny. Aj to však stačilo na dosiahnutie nového rekordu. Zvýšil sa o 0,3 % na 72,44 miliardy CAD.
„Zlepšenie situácie v kanadskom obchode od vypuknutia vojny na Blízkom východe naznačuje, že rast obchodného prebytku by mal pokračovať aj v ďalších mesiacoch,“ povedala Ariane Curtisová, ekonómka z Capital Economics pre oblasť Severnej Ameriky.
Čo sa týka exportných trhov Kanady, naďalej im dominuje trh USA, aj keď sa kanadská vláda snaží časť tovarov pôvodne určených pre Spojené štáty presmerovať na iné trhy. Export z Kanady do USA vzrástol v apríli o 4,8 % na 51,98 miliardy CAD, čo znamená 69,2 % z celkového objemu kanadského vývozu. To je najväčší podiel od septembra minulého roka.
Dovoz z USA vzrástol iba o 1,6 % na 42,50 miliardy CAD. Výsledkom je kanadský prebytok v obchode s USA vo výške 9,48 miliardy CAD, čo predstavuje najvyšší prebytok od februára 2025.
(1 EUR = 1,6111 CAD)