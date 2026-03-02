< sekcia Ekonomika
Prebytok maďarského zahraničného obchodu sa v januári zmenšil
Maďarský export v januári medziročne klesol o 4,5 % na 11,468 miliardy eur v dôsledku menšieho vývozu strojov, dopravných zariadení a ďalších priemyselných tovarov.
Autor TASR
Budapešť 2. marca (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Maďarska sa v januári znížil na 12 miliónov eur z úrovne 768 miliónov eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Prebytok tak bol výrazne nižší, ako predpovedali analytici, ktorí prognózovali, že bude v sume 333 miliónov eur. V januári maďarský zahraničný obchod vykázal prebytok už osemnásty mesiac v rade. Bol však najslabší za celé toto obdobie. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Maďarský export v januári medziročne klesol o 4,5 % na 11,468 miliardy eur v dôsledku menšieho vývozu strojov, dopravných zariadení a ďalších priemyselných tovarov. Import sa zvýšil o 2 % na 11,455 miliardy eur. Stúpol totiž dovoz strojov, dopravných zariadení, palív a elektrickej energie.
V obchode s členskými štátmi Európskej únie Maďarsko v januári dosiahlo prebytok v objeme 661 miliónov eur. Išlo o medziročný pokles prebytku o 597 miliónov eur. V obchode s krajinami mimo EÚ Maďarsko skončilo v deficite na úrovni 648 miliónov. Bolo to medziročné prehĺbenie schodku o 159 miliónov eur.
Maďarský export v januári medziročne klesol o 4,5 % na 11,468 miliardy eur v dôsledku menšieho vývozu strojov, dopravných zariadení a ďalších priemyselných tovarov. Import sa zvýšil o 2 % na 11,455 miliardy eur. Stúpol totiž dovoz strojov, dopravných zariadení, palív a elektrickej energie.
V obchode s členskými štátmi Európskej únie Maďarsko v januári dosiahlo prebytok v objeme 661 miliónov eur. Išlo o medziročný pokles prebytku o 597 miliónov eur. V obchode s krajinami mimo EÚ Maďarsko skončilo v deficite na úrovni 648 miliónov. Bolo to medziročné prehĺbenie schodku o 159 miliónov eur.