Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. marec 2026Meniny má Anežka
< sekcia Ekonomika

Prebytok maďarského zahraničného obchodu sa v januári zmenšil

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Maďarský export v januári medziročne klesol o 4,5 % na 11,468 miliardy eur v dôsledku menšieho vývozu strojov, dopravných zariadení a ďalších priemyselných tovarov.

Autor TASR
Budapešť 2. marca (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Maďarska sa v januári znížil na 12 miliónov eur z úrovne 768 miliónov eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Prebytok tak bol výrazne nižší, ako predpovedali analytici, ktorí prognózovali, že bude v sume 333 miliónov eur. V januári maďarský zahraničný obchod vykázal prebytok už osemnásty mesiac v rade. Bol však najslabší za celé toto obdobie. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Maďarský export v januári medziročne klesol o 4,5 % na 11,468 miliardy eur v dôsledku menšieho vývozu strojov, dopravných zariadení a ďalších priemyselných tovarov. Import sa zvýšil o 2 % na 11,455 miliardy eur. Stúpol totiž dovoz strojov, dopravných zariadení, palív a elektrickej energie.

V obchode s členskými štátmi Európskej únie Maďarsko v januári dosiahlo prebytok v objeme 661 miliónov eur. Išlo o medziročný pokles prebytku o 597 miliónov eur. V obchode s krajinami mimo EÚ Maďarsko skončilo v deficite na úrovni 648 miliónov. Bolo to medziročné prehĺbenie schodku o 159 miliónov eur.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027