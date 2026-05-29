< sekcia Ekonomika
Prebytok maďarského zahraničného obchodu sa medziročne zmenšil
Objem maďarského exportu strojov a dopravných prostriedkov sa pritom medziročne zmenšil o 2,4 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku sa oproti aprílu 2025 oslabil o 1,3 %.
Autor TASR
Budapešť 29. mája (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Maďarska sa v apríli prudko znížil, a to na 104 miliónov eur z úrovne 1,149 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Hodnota dovozu sa totiž medziročne zvýšila o 16 % na 13,074 miliardy eur a vývoz sa zväčšil iba o 6,4 % na 13,117 miliardy eur. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V rámci maďarského dovozu sa v apríli zvýšil import strojov, dopravných prostriedkov a spracovaných výrobkov. Objem maďarského exportu strojov a dopravných prostriedkov sa pritom medziročne zmenšil o 2,4 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku sa oproti aprílu 2025 oslabil o 1,3 %.
Obchodný prebytok Maďarska za január až apríl sa v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška znížil na 2,674 miliardy eur z úrovne 4,62 miliardy eur.
V rámci maďarského dovozu sa v apríli zvýšil import strojov, dopravných prostriedkov a spracovaných výrobkov. Objem maďarského exportu strojov a dopravných prostriedkov sa pritom medziročne zmenšil o 2,4 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku sa oproti aprílu 2025 oslabil o 1,3 %.
Obchodný prebytok Maďarska za január až apríl sa v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška znížil na 2,674 miliardy eur z úrovne 4,62 miliardy eur.