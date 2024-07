Prebytok nemeckého vývozu do Číny sa môže tento rok skončiť

Mníchov 24. júla (TASR) - Tradičný prebytok vývozu nemeckého automobilového priemyslu do Číny by sa mohol už v tomto roku stať minulosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v stredu odvolala na novú štúdiu poradenskej spoločnosti PwC.



Tento rok by sa do Európy mohlo doviezť z Číny až 440.000 vozidiel, zatiaľ čo počet automobilov exportovaných z Európy na čínsky trh by mohol klesnúť na 325.000 vrátane 259.000 od nemeckých výrobcov, uvádza sa v štúdii. V minulom roku bola bilancia opačná. Z Európy smerovalo do Číny 350.000 vozidiel, z toho bolo 320.000 nemeckých, a čínske značky zodpovedali za 280.000 áut dovezených na starý kontinent.



V Čínskej ľudovej republike sa v druhom štvrťroku 2024 už takmer 65 % všetkých predaných automobilov vyrobilo doma, čo predstavuje nárast o viac ako štvrtinu v porovnaní s letom 2019. Podľa PwC je to predovšetkým vďaka rastúcemu podielu čisto elektrických a hybridných vozidiel. Autori štúdie zároveň vyjadrili pochybnosti, či sankčné clá Európskej únie na čínske elektromobily budú z dlhodobého hľadiska prospešné pre európskych výrobcov. Clá by mohli Európe poskytnúť krátkodobú výhodu oproti čínskym konkurentom, uviedol Felix Kuhnert, odborník na automobilový sektor v spoločnosti PwC Deutschland.



"Čínski výrobcovia však v minulosti preukázali vysokú mieru prispôsobivosti a odhodlania a využijú clá ako príležitosť na zvýšenie svojich výrobných kapacít v Európe alebo na hľadanie partnerov na zmluvnú výrobu a prídu s ešte konkurencieschopnejšími výrobkami," priblížil Kuhnert.