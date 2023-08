Prebytok obchodnej bilancie eurozóny bol v júni vyšší, než sa čakalo

Luxemburg 17. augusta (TASR) - Prebytok obchodnej bilancie eurozóny bol v júni vyšší, než sa očakávalo. Hlavným dôvodom bol pokles importu. Export tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v júni 2023 medziročne stúpol o 0,3 % na 252,3 miliardy eur, uviedol štatistický úrad Európskej únie Eurostat vo svojom prvom odhade. Import sa prepadol o 17,7 % na 229,3 miliardy eur.



Eurozóna tak v júni 2023 zaznamenala prebytok obchodu s tovarmi výške 23 miliárd eur po deficite 27,1 miliardy eur v rovnakom mesiaci pred rokom.



Prebytok zahraničnej obchodnej bilancie po očistení o sezónne vplyvy predstavoval 12,5 miliardy eur po 0,2 miliardy eur v máji, pričom ekonómovia počítali s nárastom prebytku len na 4 miliardy eur. Import na sezónne očistnej báze medzimesačne klesol o 5,6 % a export o 0,5 %.



Obchod v rámci eurozóny sa v júni 2023 medziročne znížil o 4,1 % na 231,6 miliardy eur.



Za prvých 6 mesiacov 2023 vývoz tovarov z eurozóny do zvyšku sveta medziročne stúpol o 3,2 % na 1,4349 bilióna eur. Naopak, dovoz klesol o 7,3 % na 1,4296 bilióna eur. Eurozóna tak od januára do júna zaznamenala prebytok vo výške 5,3 miliardy eur po deficite 151,8 miliardy eur v rovnakom období pred rokom.



Obchod v rámci eurozóny sa v období od januára do júna medziročne zvýšil o 1,1 % na 1,369 bilióna eur.



Vývoj v celej Európskej únii (EÚ) bol podobný ako v eurozóne. Vývozu tovaru z EÚ v júni 2023 medziročne stúpol o 0,5 % na 225,9 miliárd eur a dovoz padol o 22,6 % na 201,2 miliardy eur. EÚ tak v júni zaznamenala prebytok obchodu s tovarmi vo výške 24,6 miliardy eur po schodku 34,9 miliardy eur v júni 2022.



Prebytok po očistení o sezónne vplyvy predstavoval 12,8 miliardy eur. Obchod v rámci EÚ v júni 2023 klesol o 3 % na 358,7 miliardy.



Za prvých 6 mesiacov 2023 sa vývoz tovarov z EÚ medziročne zvýšil o 3,9 % na 1,2861 bilióna eur a dovoz klesol o 10,4 % na 1,2904 bilióna eur. EÚ tak zaznamenala deficit vo výške 4,2 miliardy eur po schodku 201,3 miliardy eur v období od januára do júna 2022.



Obchod v rámci EÚ od januára do júna 2023 stúpol o 2,1 % na 2,1201 bilióna eur.