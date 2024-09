Prebytok obchodnej bilancie Nemecka v júli klesol

Wiesbaden 6. septembra (TASR) - Prebytok obchodnej bilancie Nemecka v júli 2024 klesol na najnižšiu úroveň za 19 mesiacov, keďže export vzrástol menej ako import. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Konkrétne prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Nemecka sa v júli 2024 po úprave o kalendárne a sezónne vplyvy znížil na 16,8 miliardy eur z 20,4 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci, uviedol Destatis.



To je horší výsledok, ako očakávali ekonómovia, ktorí predpovedali nárast obchodného prebytku na 21 miliárd eur. Júlový prebytok bol najmenší od decembra 2022. Dôvodom bol slabší export ako import.



Štatistiky odhalili, že vývoz v júli vzrástol, prvýkrát za tri mesiace, a to medzimesačne o 1,7 % na 130 miliárd eur po júnovom poklese o 3,4 %.



Dovoz sa zvýšil ešte viac, o 5,4 % na trojmesačné maximum 113,2 miliardy eur po smerom nadol revidovanom náraste o 0,2 % v júni.



Vývoz Nemecka do Európskej únie (EÚ) dosiahol 72,1 miliardy eur, čo bolo o 3,3 % viac ako v júni. Dovoz z EÚ sa za rovnaké obdobie zvýšil o 5,3 % na 59,3 miliardy eur.



Zároveň, vývoz do krajín mimo EÚ v júli klesol medzimesačne o 0,2 %, pričom export do USA sa znížil o 1,7 %, do Číny o 8 % a do Spojeného kráľovstva o 2,7 %. No zároveň export do Ruska vzrástol o 18,9 %.



Dovoz z krajín mimo EÚ vzrástol o 5,6 %. Zvýšil sa najmä import z Číny (6,6 %) a USA (5,3 %), ale klesol v prípade Spojeného kráľovstva (-4,5 %) a Ruska (- 6,5 %).



V medziročnom porovnaní export do Nemecka v júli 2024 klesol o 1,2 % a import o 0,1 %.