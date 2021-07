Prebytok obchodnej bilancie Talianska sa v máji zvýšil len mierne

Rím 16. júla (TASR) - Prebytok obchodnej bilancie Talianska sa v máji 2021 veľmi mierne zvýšil, keďže hodnota exportu vzrástla viac ako hodnota importu. Informoval o tom v piatok štatistický úrad ISTAT.



Konkrétne, kladné saldo zahranično-obchodnej bilancie tretej najväčšej ekonomiky eurozóny sa v máji 2021 zvýšilo na 5,64 miliardy eur z 5,62 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.



Export medziročne vzrástol o 41,9 % na 43,59 miliardy eur, pričom vývoz do štátov Európskej únie (EÚ) stúpol o 40 % a do krajín mimo európskeho bloku o 44 %.



Aj import v máji strmo vzrástol, a to o 51,2 % na 37,94 miliardy eur. Hodnota importu však bola nižšia ako v prípade exportu. Dovoz z EÚ sa v máji zvýšil o 48,5 % a zo zvyšku sveta o 55,1 %.