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Prebytok obchodu EÚ s agropotravinárskymi výrobkami sa zvýšil
Dosiahol 23,9 miliardy eur, čo je o 1,4 miliardy eur viac ako v rovnakom období roka 2025.
Autor TASR
Brusel 28. augusta (TASR) - Obchod členských krajín EÚ s agropotravinárskymi výrobkami v prvej polovici roka 2026 naďalej silne rástol, keď obchodný prebytok dosiahol 23,9 miliardy eur, čo je o 1,4 miliardy eur viac ako v rovnakom období roka 2025. Na piatkovú správu Európskej komisie (EK) upozornil bruselský spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že podľa najnovšej správy EÚ o obchode s agropotravinárskymi výrobkami vývoz agropotravinárskych výrobkov EÚ v júni 2026 dosiahol celkovú hodnotu 20,3 miliardy eur, čo predstavuje 5 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom a o 6 % viac ako v júni 2025.
Kumulatívny vývoz agropotravinárskych výrobkov medzi januárom a júnom 2026 dosiahol 117,2 miliardy eur, čo predstavuje 2 % pokles v porovnaní s prvou polovicou roka 2025, najmä v dôsledku nižších hodnôt vývozu kakaových výrobkov, bravčového mäsa a olivového oleja.
Najviac sa medziročne zvýšil kumulatívny vývoz do Egypta - o 278 miliónov eur (+28 %), najmä vďaka pšenici. Ďalej vzrástol vývoz do Indie o 174 miliónov eur (+26 %) a na Ukrajinu o 247 miliónov eur (+12 %).
Naopak, o 395 miliónov eur (-25 %) poklesol vývoz agrokomodít z EÚ do Spojených arabských emirátov, čo odráža narušenia súvisiace s uzavretím Hormuzského prielivu.
Vývoz liehovín a likérov sa v prvej polovici roka 2026 zvýšil o 405 miliónov eur (+10 %), zatiaľ čo najväčší pokles hodnoty zaznamenal vývoz kávy, čaju, kakaa a korenia.
Kumulatívny dovoz v období január až jún 2026 dosiahol 93,4 miliardy eur, čo predstavuje medziročný pokles o 3,6 miliardy eur (-4 %). Tento pokles bol spôsobený predovšetkým nižšími hodnotami dovozu kakaa. Spomedzi kategórií produktov ďalej klesol dovoz kávy, čaju, kakaa a korenia o 3,6 miliardy eur (-17 %), zatiaľ čo dovoz obilnín klesol o 715 miliónov eur (-15 %). Naopak, dovoz ovocia a orechov sa v tomto období zvýšil o 503 miliónov eur (+3 %), zatiaľ čo dovoz slnečnicových semien sa po dvoch slabých úrodných rokoch v EÚ zdvojnásobil.
Komisia skonštatovala, že rastúci prebytok obchodu EÚ s agropotravinárskym tovarom potvrdzuje pokračujúcu konkurencieschopnosť tohto sektora a jeho schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa trhovým podmienkam.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že podľa najnovšej správy EÚ o obchode s agropotravinárskymi výrobkami vývoz agropotravinárskych výrobkov EÚ v júni 2026 dosiahol celkovú hodnotu 20,3 miliardy eur, čo predstavuje 5 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom a o 6 % viac ako v júni 2025.
Kumulatívny vývoz agropotravinárskych výrobkov medzi januárom a júnom 2026 dosiahol 117,2 miliardy eur, čo predstavuje 2 % pokles v porovnaní s prvou polovicou roka 2025, najmä v dôsledku nižších hodnôt vývozu kakaových výrobkov, bravčového mäsa a olivového oleja.
Najviac sa medziročne zvýšil kumulatívny vývoz do Egypta - o 278 miliónov eur (+28 %), najmä vďaka pšenici. Ďalej vzrástol vývoz do Indie o 174 miliónov eur (+26 %) a na Ukrajinu o 247 miliónov eur (+12 %).
Naopak, o 395 miliónov eur (-25 %) poklesol vývoz agrokomodít z EÚ do Spojených arabských emirátov, čo odráža narušenia súvisiace s uzavretím Hormuzského prielivu.
Vývoz liehovín a likérov sa v prvej polovici roka 2026 zvýšil o 405 miliónov eur (+10 %), zatiaľ čo najväčší pokles hodnoty zaznamenal vývoz kávy, čaju, kakaa a korenia.
Kumulatívny dovoz v období január až jún 2026 dosiahol 93,4 miliardy eur, čo predstavuje medziročný pokles o 3,6 miliardy eur (-4 %). Tento pokles bol spôsobený predovšetkým nižšími hodnotami dovozu kakaa. Spomedzi kategórií produktov ďalej klesol dovoz kávy, čaju, kakaa a korenia o 3,6 miliardy eur (-17 %), zatiaľ čo dovoz obilnín klesol o 715 miliónov eur (-15 %). Naopak, dovoz ovocia a orechov sa v tomto období zvýšil o 503 miliónov eur (+3 %), zatiaľ čo dovoz slnečnicových semien sa po dvoch slabých úrodných rokoch v EÚ zdvojnásobil.
Komisia skonštatovala, že rastúci prebytok obchodu EÚ s agropotravinárskym tovarom potvrdzuje pokračujúcu konkurencieschopnosť tohto sektora a jeho schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa trhovým podmienkam.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)