Prebytok obchodu eurozóny s tovarmi vzrástol na 23,1 mld. eur

Luxemburg 14. februára (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny sa na konci vlaňajška zvýšil.



Prebytok bilancie obchodu eurozóny s tovarmi v decembri 2019 dosiahol 23,1 miliardy eur po 16,3 miliardy eur v rovnakom mesiaci rok predtým, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom prvom odhade.



Export tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v decembri medziročne stúpol o 4,8 % na 186,1 miliardy eur. Import do eurozóny vzrástol o 1,1 % na 163 miliárd eur. Vnútorný obchod v rámci eurozóny sa zvýšil o 1 % na 145,5 miliardy eur.



Od januára do decembra 2019 vývoz tovarov z eurozóny vzrástol o 2,7 % na 2,345 bilióna eur a dovoz do eurozóny o 1,5 % na 2,119 bilióna. Výsledkom bol za vlaňajšok prebytok obchodnej bilancie vo výške 225,7 miliardy eur po 194,6 miliardy eur v roku 2018. Vnútorný obchod v rámci eurozóny si polepšil o 0,9 % a jeho hodnota dosiahla 1,965 bilióna eur.



Prebytok bilancie obchodu EÚ s tovarmi v decembri 2019 dosiahol 23,4 miliardy eur po 14,8 miliardy eur v decembri 2081. Export medziročne stúpol o 6,2 % na 172,8 miliardy eur a import o 1 % na 149,4 miliardy eur. Vnútorný obchod v rámci EÚ sa zvýšil o 0,9 % na 222,7 miliardy eur.



Od januára do decembra 2019 vývoz tovarov z EÚ vzrástol o 3,5 % na 2,132 bilióna eur a dovoz o 1,3 % na 1,932 bilióna eur. Výsledkom bol za rok 2019 prebytok 200,3 miliardy eur po 151,8 miliardy eur v roku 2018. Vnútorný obchod v rámci EÚ sa zvýšil o 1,4 % na 3,057 bilióna eur.