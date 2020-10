Prebytok platobnej bilancie EÚ v 2. kvartáli vzrástol na 82,9 mld. eur

Luxemburg 5. októbra (TASR) - Prebytok platobnej bilancie Európskej únie (EÚ) aj eurozóny sa zvýšil v 2. kvartáli poznačenom reštrikciami prijatými na spomalenie šírenia nového koronavírusu.



Prebytok bežného účtu platobnej bilancie EÚ za tri mesiace od apríla do júna 2020 dosiahol 82,9 miliardy eur alebo 2,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) po 52,9 miliardy eur alebo 1,5 % HDP v predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom odhade. V rovnakom období vlani aktívne saldo predstavovalo 72,7 miliardy eur (2,1 % HDP).



Prebytok obchodu EÚ s tovarmi v 2. kvartáli padol na 48,9 miliardy eur z 83,5 miliardy eur v 1. štvrťroku. Obchod so službami sa dostal do prebytku 24,8 miliardy eur po deficite 5,8 miliardy eur podobne ako účet primárnych príjmov (+24,8 miliardy eur po -10,1 miliardy eur). Deficit účtu sekundárnych príjmov stúpol na 15,5 miliardy eur zo 14,7 miliardy eur a schodok kapitálového účtu na 8,6 miliardy eur zo 4,1 miliardy eur.



Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny sa v 2. štvrťroku zvýšil na 55 miliárd eur (2,1 % HDP) zo 42,1 miliardy eur (1,4 % HDP) v prvých troch mesiacoch. V rovnakom období pred rokom dosiahol 56,4 miliardy eur (1,9 % HDP). Prebytok obchodu s tovarmi klesol na 54,2 miliardy eur z 88,1 miliardy eur. Obchod so službami dosiahol prebytok 17,5 miliardy eur po schodku 17,7 miliardy eur v 1. kvartáli. Prebytok účtu primárnych príjmov stúpol na 27,6 miliardy eur zo 7,2 miliardy eur. Deficit účtu sekundárnych príjmov sa prehĺbil na 44,3 miliardy eur z 35,5 miliardy eur.