Prebytok platobnej bilancie EÚ v minulom roku výrazne vzrástol

Frankfurt nad Mohanom 18. februára (TASR) - Prebytok platobnej bilancie eurozóny v minulom roku výrazne vzrástol. TASR o tom informuje na základe správy Európskej centrálnej banky (ECB).



Prebytok bežného účtu platobnej bilancie v roku 2021 stúpol na 310 miliárd eur alebo 2,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) z 213 miliárd eur alebo 1,9 % HDP.



Hlavným dôvodom bol nárast prebytku v obchode so službami na 123 miliárd eur zo 6 miliárd eur a prebytku účtu primárnych príjmov na 53 miliárd eur z 32 miliárd eur. Naopak, prebytok prebytok obchodu s tovarmi klesol na 296 miliárd eur z 340 miliárd eur. Deficit účtu sekundárnych príjmov takmer stagnoval, keď dosiahol 163 miliárd eur po 164 miliárd eur v roku 2020.



V decembri 2021 sa prebytok bežného účtu platobnej bilancie znížil na 23 miliárd eur z 24 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci. Prebytok obchodu so službami dosiahol 18 miliárd eur, prebytok obchodu s tovarmi 11 miliárd eur a prebytok účtu primárnych príjmov 7 miliárd. Naopak, účet sekundárnych príjmov skončil so schodkom 14 miliárd eur.