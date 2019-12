Prebytok platobnej bilancie eurozóny v októbri vzrástol na 32 mld. eur

Frankfurt nad Mohanom 20. decembra (TASR) - Prebytok platobnej bilancie eurozóny v októbri vzrástol. Dôvodom bolo zvýšenie obchodného prebytku a prebytku účtu primárnych príjmov.



Aktívne saldo bežného účtu platobnej bilancie v októbri stúplo na 32 miliárd eur z 28 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci, uviedla v piatok Európska centrálna banka (ECB).



Prebytok obchodu s tovarmi sa zvýšil na 30 miliárd eur z 27 miliárd eur a prebytok obchodu so službami stagnoval na úrovni 10 miliárd eur. Prebytok účtu primárnych príjmov vzrástol na 6 miliárd eur zo 4 miliárd eur a deficit účtu sekundárnych príjmov zostal na úrovni 13 miliárd eur.



Za 12 mesiacov (do októbra) dosiahol prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny 327 miliárd eur alebo 2,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) po 373 miliardách eur alebo 3,2 % HDP v rovnakom období pred rokom (do októbra 2018).