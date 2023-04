Prebytok platobnej bilancie Ruska sa v 1. kvartáli prudko znížil

Moskva 11. apríla (TASR) - Prebytok platobnej bilancie Ruska v 1. kvartáli medziročne klesol o viac ako 51 miliárd USD (46,77 miliardy eur). Dôvodom boli západné sankcie. Tie totiž čoraz viac znižujú príjmy Moskvy z exportu energií, ktorý bol od začiatku invázie na Ukrajinu rozhodujúcim zdrojom tvrdej meny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Podľa predbežných údajov ruskej centrálnej banky zverejnených v utorok prebytok bežného účtu platobnej bilancie, čo je zhruba rozdiel medzi vývozom a dovozom, za prvé tri mesiace roka padol na 18,6 miliardy USD. To bol najmenší prebytok ruskej platobnej bilancie za 1. kvartál od roku 2016.



Dovoz sa totiž oživil a zároveň sa prudko znížili príjmy Ruska exportu energií v dôsledku medzinárodných reštrikcií a poklesu vývozu plynu do Európy. Tento vývoj má negatívny vplyv na rubeľ a zvyšuje tlak na vládu a firmy, aby hľadali nové trhy pre ruské komodity.



Centrálna banka očakáva, že prebytok bežného účtu platobnej bilancie tento rok padne na 66 miliárd USD z rekordných 227,4 miliardy USD v roku 2022. Kľúčovým faktorom negatívneho vývoja je podľa nej pokles obchodnej bilancie spôsobený predovšetkým znížením cien exportu.



Experti počítajú s tým, že nižšie prebytky bežného účtu spôsobia, že rubeľ bude v nasledujúcich štvrťrokoch pokračovať v oslabovaní, čo bude mať negatívny vplyv na spotrebiteľskú dôveru, ktorá sa v poslednom období zvýšila.



Ropa Urals, hlavná ruská exportná zmes, sa obchoduje s výraznou zľavou voči referenčnej sveromorskej ropnej zmesi Brent, odkedy Európska únia zakázala takmer všetok námorný dovoz ruskej ropy a ropných produktov a skupina G7 zaviedla strop na cenu ruskej ropy.



To nielen vyvíja tlak na externú bilanciu Ruska, ale aj prispieva k nárastu rozpočtového deficitu, keďže výdavky zvyšuje vojna na Ukrajine.



(1 EUR = 1,0905 USD)