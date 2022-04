Prebytok platobnej bilancie Ruska v 1. kvartáli stúpol na nový rekord

Moskva 11. apríla (TASR) - Prebytok ruskej platobnej bilancie v 1. kvartáli výrazne vzrástol a dostal sa na nový rekord. Dôvodom bolo prudké zvýšenie príjmov z exportu ropy a plynu a prepad importu pre západné sankcie uvalené na Rusko po jeho útoku na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Prebytok bežného účtu platobnej bilancie za tri mesiace od januára do marca 2022 dosiahol 58,2 miliardy USD (53,39 miliardy eur), uviedla ruská centrálna banka. To je viac než 2,5-krát viac v porovnaní s prebytkom 22,5 miliardy USD zaznamenaným v 1. štvrťroku 2021. Prebytok sa dostal najvyššie minimálne od začiatku zaznamenávania údajov v roku 1994.



Očakáva sa, že rozsiahle západné sankcie stiahnu ruskú ekonomiku do najhlbšej recesie za niekoľko desaťročí. Reštrikcie sa zatiaľ nedotkli kľúčového exportu energií, ktorý profitoval z výrazného nárastu cien po invázii, ktorá sa začala 24. februára. Centrálna banka tiež zaviedla kapitálové kontroly, aby zastavila oslabovanie rubľa.