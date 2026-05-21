Prebytok rozpočtu Trenčína za minulý rok bol viac ako päť miliónov eur
Autor TASR
Trenčín 21. mája (TASR) - Mesto Trenčín malo za rok 2025 rozpočtový prebytok viac ako 5,14 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2025, ktorý vo štvrtok schválilo trenčianske mestské zastupiteľstvo.
Ako informovala vedúca ekonomického útvaru trenčianskej radnice Mária Capová, prebytok bežného rozpočtu bol 4,6 milióna eur, schodok kapitálového rozpočtu 17,22 milióna eur a prebytok finančných operácií takmer 17,57 milióna eur.
Bežné príjmy (78,61 milióna eur) naplnila radnica na 99,3 percenta, bežné výdavky (73,8 milióna eur) na 93,4 percenta. Kapitálové príjmy (13,6 milióna eur) naplnilo mesto na 22,2 percenta, kapitálové výdavky (30,78 milióna eur) na 31,7 percenta.
Do tohtoročných rozpočtových príjmov prevedie mesto z prebytku viac ako 3,1 milióna eur v rámci príjmových finančných operácií. Do rezervného fondu pôjde viac ako 1,98 milióna eur.
Celkový dlh mesta Trenčín ku koncu minulého roka bol 28,19 milióna eur, medziročne stúpol o viac ako 10 miliónov eur.
„Vyšší dlh vyplýva z vyšších krátkodobých záväzkov, predovšetkým kapitálových investičných faktúr doručených mestu koncom roka 2025, ktorých splatnosť bola začiatkom roka 2026. Boli vyššie o 2,5 milióna eur oproti stavu k 31. decembra 2024. Tieto faktúry boli spolu vo výške 3,4 milióna eur, v prvom polroku 2026 očakávame refundáciu na účet mesta vo výške 2,9 milióna eur,“ priblížila Capová.
Pohľadávky mesta ku koncu minulého roka boli vo výške 3,7 milióna eur. Z toho daňové pohľadávky boli 1,3 milióna eur (dane z nehnuteľností, za psa, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva). Nedaňové pohľadávky boli 2,4 milióna eur (poplatky za odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry, pokuty).
