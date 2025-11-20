< sekcia Ekonomika
Prebytok švajčiarskeho obchodu sa v októbri znížil
Oznámil to vo štvrtok švajčiarsky colný úrad.
Autor TASR
Zürich 20. novembra (TASR) - Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Švajčiarska v októbri 2025 klesol, keďže vývoz sa znížil a dovoz vzrástol. Oznámil to vo štvrtok švajčiarsky colný úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Presnejšie, obchodný prebytok Švajčiarska sa v októbri znížil na 2,62 miliardy švajčiarskych frankov (2,82 miliardy eur) z 2,74 miliardy CHF v septembri. Dosiahol tak najnižšiu hodnotu od mája.
Vývoz v reálnom vyjadrení klesol medzimesačne o 0,6 % po zvýšení o 2,8 % v septembri. Rast dovozu sa zároveň spomalil na 0,1 % z 2 % v predchádzajúcom mesiaci. V nominálnom vyjadrení klesol vývoz o 0,3 %, zatiaľ čo dovoz vzrástol o 0,2 %.
Dovoz z Európy sa v októbri zvýšil o 1,4 %, pričom dovoz z krajín eurozóny vzrástol o 0,8 % a z krajín mimo eurozóny o 11,8 %. Naopak, dovoz z Ázie klesol o 2,5 % v dôsledku zníženia importu z Číny a Japonska.
Vývoz zo Švajčiarska do USA klesol v októbri o 5,5 %, čím sa zvrátil jeho nárast o 42,1 % v septembri, keďže clo na švajčiarske produkty v USA vo výške 39 % ďalej obmedzovalo dopyt pred dohodou z minulého týždňa o znížení colných sadzieb.
Analytici očakávajú, že obchodná bilancia Švajčiarska sa zlepší po znížení ciel USA na 15 %, čo bude prospešné najmä pre výrobcov hodiniek, strojov a presných prístrojov. Federácia švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu zároveň informovala, že vývoz hodiniek v októbri medziročne klesol o 4,4 %.
(1 EUR = 0,9284 CHF)
