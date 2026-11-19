< sekcia Ekonomika
Prebytok švajčiarskeho zahraničného obchodu v októbri vzrástol
Prispel k nemu najmä vyšší vývoz chemických a farmaceutických výrobkov, ktorý stúpol o 15,6 %, strojov, elektroniky a spotrebičov (1 %) a hodiniek (3,3 %).
Autor TASR
Bern 19. novembra (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Švajčiarska sa v októbri zvýšil na 3,2 miliardy švajčiarskych frankov (3,46 miliardy eur) z úrovne 1,2 miliardy CHF, na ktorej bol podľa revidovaných údajov v predošlom mesiaci. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil colný úrad krajiny. Septembrový prebytok však bol najnižší za štyri roky. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Švajčiarsky export v októbri medzimesačne vzrástol o 6,3 % na trojmesačné maximum 24,7 miliardy CHF. Prispel k nemu najmä vyšší vývoz chemických a farmaceutických výrobkov, ktorý stúpol o 15,6 %, strojov, elektroniky a spotrebičov (1 %) a hodiniek (3,3 %). Vývoz do európskych krajín sa po dvoch mesiacoch poklesu zvýšil o 4,8 %. Export do Severnej Ameriky sa posilnil ešte výraznejšie, a to o 17,5 %.
Októbrový švajčiarsky import oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 2,2 % na 21,5 miliardy CHF. Dôvodom bolo predovšetkým zníženie dovozu v kategórii chemických a farmaceutických výrobkov o 9,9 % po septembrovom raste o 87,9 %. Dovoz z európskych štátov sa oslabil o 3,4 %. Import zo Severnej Ameriky sa takisto znížil, a to o 4,4 %, hlavne pre zmenšenie dovozu z USA o 6,3 %. Dovoz z Ázie však vzrástol o 9,1 %. Najviac k tomu prispel import z Južnej Kórey, ktorého hodnota stúpla na rekordných 384 miliónov CHF.
(1 EUR = 0,9243 CHF)
Švajčiarsky export v októbri medzimesačne vzrástol o 6,3 % na trojmesačné maximum 24,7 miliardy CHF. Prispel k nemu najmä vyšší vývoz chemických a farmaceutických výrobkov, ktorý stúpol o 15,6 %, strojov, elektroniky a spotrebičov (1 %) a hodiniek (3,3 %). Vývoz do európskych krajín sa po dvoch mesiacoch poklesu zvýšil o 4,8 %. Export do Severnej Ameriky sa posilnil ešte výraznejšie, a to o 17,5 %.
Októbrový švajčiarsky import oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 2,2 % na 21,5 miliardy CHF. Dôvodom bolo predovšetkým zníženie dovozu v kategórii chemických a farmaceutických výrobkov o 9,9 % po septembrovom raste o 87,9 %. Dovoz z európskych štátov sa oslabil o 3,4 %. Import zo Severnej Ameriky sa takisto znížil, a to o 4,4 %, hlavne pre zmenšenie dovozu z USA o 6,3 %. Dovoz z Ázie však vzrástol o 9,1 %. Najviac k tomu prispel import z Južnej Kórey, ktorého hodnota stúpla na rekordných 384 miliónov CHF.
(1 EUR = 0,9243 CHF)