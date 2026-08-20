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Prebytok švajčiarskeho zahraničného obchodu dosiahol historický rekord
Dostal sa najvyššie v histórii záznamov, ktoré sú k dispozícii od januára 1950.
Autor TASR
Bern 20. augusta (TASR) - Obchodný prebytok Švajčiarska sa v júli zvýšil na 8,1 miliardy švajčiarskych frankov (8,62 miliardy eur) z úrovne 3,8 miliardy CHF, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. Dostal sa tak najvyššie v histórii záznamov, ktoré sú k dispozícii od januára 1950. Ukázali to štvrtkové údaje švajčiarskej colnej správy. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Švajčiarsky export medzimesačne vzrástol o 13,8 % na viac ako ročné maximum 27,8 miliardy CHF. Pomohlo tomu prudké oživenie vývozu chemických a farmaceutických výrobkov (25,7 %) aj export hodiniek (5,8 %). Dodávky do Európy vzrástli o 22,9 %. Stúpol vývoz do Slovinska (127,5 %), Talianska (25,5 %) a Nemecka (6,7 %). Export do Severnej Ameriky však klesol o 3 %, pričom vývoz do USA sa oslabil o 1,8 % a do Kanady o 15,1 %.
Švajčiarsky júlový import sa oproti júnu znížil o 4,5 % na trojmesačné minimum 19,6 miliardy CHF. Išlo o výsledok oslabenia dovozu chemických a farmaceutických výrobkov (-10,2 %) a vozidiel (-6 %). Import z Európy sa zmenšil o 3,4 %, z Ázie o 3,4 % a zo Strednej a Južnej Ameriky o 8,4 %.
(1 EUR = 0,9402 CHF)
Švajčiarsky export medzimesačne vzrástol o 13,8 % na viac ako ročné maximum 27,8 miliardy CHF. Pomohlo tomu prudké oživenie vývozu chemických a farmaceutických výrobkov (25,7 %) aj export hodiniek (5,8 %). Dodávky do Európy vzrástli o 22,9 %. Stúpol vývoz do Slovinska (127,5 %), Talianska (25,5 %) a Nemecka (6,7 %). Export do Severnej Ameriky však klesol o 3 %, pričom vývoz do USA sa oslabil o 1,8 % a do Kanady o 15,1 %.
Švajčiarsky júlový import sa oproti júnu znížil o 4,5 % na trojmesačné minimum 19,6 miliardy CHF. Išlo o výsledok oslabenia dovozu chemických a farmaceutických výrobkov (-10,2 %) a vozidiel (-6 %). Import z Európy sa zmenšil o 3,4 %, z Ázie o 3,4 % a zo Strednej a Južnej Ameriky o 8,4 %.
(1 EUR = 0,9402 CHF)