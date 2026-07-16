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Prebytok talianskeho zahraničného obchodu v máji klesol

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Dovoz do Talianska sa však v máji zvýšil výraznejšie ako export, a to o 7,3 %.

Autor TASR
Rím 16. júla (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Talianska sa v máji znížil na sumu 4,8 miliardy eur z úrovne 6,1 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Išlo však o lepší výsledok, ako očakával trh, ktorý predpovedal pokles prebytku až na 4,5 miliardy eur. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Taliansky vývoz v máji medziročne vzrástol o 4,1 %. Zväčšil sa najmä export základných kovov a kovových výrobkov (26,2 %), koksu a rafinovaných ropných produktov (62 %), dopravných prostriedkov okrem motorových vozidiel (20,6 %) a motorových vozidiel (13,9 %). Klesol vývoz farmaceutických a botanických produktov o 9,7 %.

Dovoz do Talianska sa však v máji zvýšil výraznejšie ako export, a to o 7,3 %. Prudko sa totiž posilnil import ropy a rafinovaných ropných produktov.
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