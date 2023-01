Prebytok účtu platobnej bilancie Ruska dosiahol vlani rekordnú hodnotu

Moskva 17. januára (TASR) - Prebytok na bežnom účte platobnej bilancie Ruska zaznamenal za minulý rok rekordnú hodnotu, keď vývoj bežného účtu ovplyvnili prudký pokles dovozu a vysoké prímy z exportu vďaka cenám ropy a plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje ruskej centrálnej banky.



Podľa údajov Národnej banky Ruska dosiahol prebytok bežného účtu platobnej bilancie za minulý rok 227,4 miliardy USD (209,72 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2021 to znamená zvýšenie prebytku o 86 %.



Dovoz do Ruska vlani prudko klesol po tom, ako väčšina firiem zo západných štátov v dôsledku sankcií opustila krajinu a zároveň sa prakticky zastavil vývoz západných tovarov do Ruskej federácie. Západné štáty uvalili na Rusko bezprecedentné sankcie po tom, ako Rusi koncom februára zaútočili na Ukrajinu. Súčasťou sankcií bol aj ruský finančný a energetický sektor, Rusko však zvýšilo aktivitu smerom na Áziu a časť exportu určeného pre Európu presunulo do Číny, Indie a iných ázijských štátov. Ako ukázali čínske colné úrady, obchod medzi Ruskom a Čínou dosiahol vlani rekordných 190 miliárd USD.



V tomto roku sa však počíta so zhoršením finančnej situácie krajiny. Koncom minulého roka začalo totiž platiť embargo Európskej únie na dovoz ruskej ropy po mori a štáty G7 zároveň na surovinu zaviedli cenový strop. Od 5. februára sa tieto sankcie dotknú aj ropných produktov z Ruskej federácie.



(1 EUR = 1,0843 USD)