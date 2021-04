Prebytok zahraničného obchodu bol vo februári medziročne štvornásobný

Bratislava 9. apríla (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Slovenska stúpol vo februári tohto roka na 399 miliónov eur, čo je v medziročnom porovnaní takmer štvornásobne viac. Je to zároveň najvyššia hodnota v sledovanom mesiaci od roku 2014. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Výraznejšiu prevahu vývozu nad dovozom už desiaty mesiac po sebe potiahol najmä vývoz áut.



"Vývoj exportu a importu počas druhého mesiaca roka naznačil, že slovenskej ekonomike sa v tomto období darilo. Celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 7,2 miliardy eur, čo bolo o 7,7 % viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka, keď situáciu ešte neovplyvňovala pandémia nového koronavírusu. Tempo medziročného rastu bolo druhé najvyššie za posledných 24 mesiacov," zdôraznili štatistici. Zvýšil sa aj celkový dovoz tovaru, medziročne o 3,3 % na 6,8 miliardy eur.



Februárový prebytok 398,5 milióna eur tak bol o 296,7 milióna eur vyšší ako v rovnakom období vlani. Zároveň to bola štvrtá najvyššia hodnota od začiatku roka 2019, zdôraznil ŠÚ SR.



Tento výsledok opäť ovplyvnila najobchodovanejšia trieda v štruktúre slovenského zahraničného obchodu, stroje a prepravné zariadenia, do ktorej patrí aj automobilový priemysel. Vývoz tohto tovaru bol o 1,2 miliardy eur vyšší ako dovoz. "Stroje a prepravné zariadenia sa podieľali vo februári 65,2 % na celkovom vývoze a 51,3 % na celkovom dovoze," priblížili štatistici.



Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast šesť, pričom rasty dosahovali od 4,6 % až po 16,1 %. Najväčší vplyv na zvýšení vývozu tovaru zo Slovenska mali stroje a prepravné zariadenia, medziročne vzrástli o 12,6 %. Najdynamickejší medziročný nárast vývozu o 16,1 % zaznamenala piata najobchodovanejšia trieda - potraviny a živé zvieratá.



Na trhy členských štátov Európskej únie Slovensko vo februári vyviezlo tovar v hodnote 5,7 miliardy eur, hodnota importu z týchto krajín bola 4,5 miliardy eur. Export na tieto trhy tak medziročne posilnil o 7,6 % a import o 2,9 %. Vo februári vzrástol o 8,1 % aj vývoz do krajín mimo EÚ, vyšší bol tiež dovoz z týchto krajín o 3,9 %.



Spolu za prvé dva mesiace 2021 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru zo SR o 3 % na 13,7 miliardy eur, celkový dovoz sa znížil o 1,2 % na 13 miliardy eur. Prebytok zahraničného obchodu tak dosiahol 657,4 milióna eur, o 550,1 milióna eur viac ako v rovnakom období vlani.