Prebytok zahraničného obchodu eurozóny aj EÚ sa vo februári zvýšil

Luxemburg 20. apríla (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu eurozóny sa vo februári zvýšil. Dôvodom bol nárast exportu a pokles importu mesiac pred zavedením blokád v mnohých krajinách Európy s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Vyplýva to z údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa prvého odhadu Eurostatu sa hodnota exportu tovarov z eurozóny do zvyšku sveta vo februári 2020 medziročne zvýšila o 1,6 % na 189,3 miliardy eur. Import, naopak, klesol o 1 % na 166,3 miliardy eur. V dôsledku toho zaznamenala eurozóna v sledovanom období obchodný prebytok 23 miliárd eur, ktorý bol vyšší ako kladné saldo 18,5 miliardy eur vo februári 2019. Obchodná výmena v rámci eurozóny pritom vo februári 2020 klesla o 0,6 % na 161,5 miliardy eur.



Za prvé dva mesiace roka sa vývoz tovaru z eurozóny do zahraničia zvýšil o 0,9 % na 373,2 miliardy eur a dovoz klesol o 0,7 % na 348,4 miliardy eur. Výsledkom bol obchodný prebytok 24,8 miliardy eur, čo je viac ako prebytok na úrovni 19,1 miliardy eur v období január - február 2019. Obchod v rámci eurozóny klesol v prvých dvoch mesiacoch 2020 o 0,9 % na 326,4 miliardy eur.



V celej Európskej únii (EÚ) sa podľa prvého odhadu Eurostatu vývozu tovaru vo februári 2020 zvýšil o 1 % na 170,7 miliardy eur a dovoz klesol o 2,8 % na 148,3 miliardy eur. EÚ tak zaznamenala vo februári 2020 prebytok v obchode s tovarom na úrovni 22,4 miliardy eur, ktorý bol vyšší ako kladné saldo 16,4 miliardy eur vo februári 2019. Vnútorný obchod v celej Únii sa vo februári zvýšil o 1 % na 253,3 miliardy eur.



Za dva mesiace do konca februára stúpol vývoz tovaru z celej EÚ o 0,7 % na 337 miliárd eur a dovoz klesol o 1,6 % na 316,8 miliardy eur. Únia tak vykázala kladné saldo vo výške 20,2 miliardy eur, zatiaľ čo v období január - február 2019 mala prebytok 13 miliárd eur.



Obchod v rámci EÚ vzrástol v januári až februári 2020 o 0,4 % na 510,2 miliardy eur.