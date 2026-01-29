< sekcia Ekonomika
Prebytok zahraničného obchodu Maďarska v decembri medziročne klesol
Maďarský vývoz na trhy členských krajín Európskej únie sa v decembri zväčšil o 0,2 % a dodávky do krajín mimo Únie vzrástli o 7,7 %.
Autor TASR
Budapešť 29. januára (TASR) - Obchodný prebytok Maďarska sa v decembri znížil na 333 miliónov eur z úrovne 362 miliónov eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Dovoz do krajiny totiž stúpol mierne viac ako vývoz. Export sa medziročne posilnil o 6 %, ale import sa zvýšil o 6,5 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Maďarský vývoz na trhy členských krajín Európskej únie sa v decembri zväčšil o 0,2 % a dodávky do krajín mimo Únie vzrástli o 7,7 %. Dovoz zo štátov EÚ sa oslabil o 2 %, ale import z krajín mimo Únie sa zvýšil o 23 %. Za celý minulý rok sa obchodný prebytok krajiny znížil na 8,245 miliardy eur z hodnoty 8,684 miliardy eur v predošlom roku.
Ceny výrobcov v Maďarsku v decembri medziročne klesli o 3,4 % po novembrovom znížení o 2,7 %. Výrobné ceny v krajine sa medziročne oslabili už druhý mesiac v rade. Mesačne ceny maďarských výrobcov v decembri klesli o 0,4 % po znížení o 0,3 % v novembri.
